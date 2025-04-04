3 Tanığın İfadesi Açıklandı! İBB’de Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN EKREM İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor.

SEV REKLAMCILIK ŞİRKETİ ÇALIŞANI A.Ş’NİN İFADESİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen A.Ş, 2019-2023 yılları arasında Sev Reklamcılık Şirketi’nde müdür olarak çalıştığını, şirketin ortaklarının Alihan Aydın, Alper Aydın ve Ahmet Uruç olduğunu belirtti. A.Ş, şirketin İBB’den ihale aldığını görmediğini, 2023’te ayrılıp kendi şirketini kurduğunu ifade ederek, “Ben ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi veya iştiraklerinden ihale almış olabilirler, bu konuda bilgim yok. Açık hava reklam ihalelerini genelde Advercity, İlbak ailesinin şirketleri, Subaşı ailesinin şirketleri ve Urban Medya gibi büyük firmalar alırdı. Bu şirketler dışında ihale alan pek olmazdı. Büyük firmalar da bu ihaleleri başka şirketlere bırakmazdı.” dedi.

KÜLTÜR AŞ’DE ÇALIŞAN O.C’NİN BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ TOPLANTILARA DAİR İFADESİ

Tanık O.C, 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Kültür AŞ’de sözleşmeli memur olarak işe başladığını anlattı. Kültür AŞ Genel Müdürü ve İletişim Koordinatörü Serdal Taşkın’ın 2 yıl boyunca makam şoförlüğünü yaptığını belirten O.C, şu anda Türk Dünyası Kültür Mahallesi Müzesi’nde sorumlu olarak çalıştığını söyledi. O.C, Taşkın’ın şoförlüğünü yaptığı dönemde sürekli yanında olduğu için toplantılar ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğunu aktararak, “Serdal Taşkın, Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Koksal, Necati Özkan ve Fatih Keleş ile haftada en az iki kez Beylikdüzü’ndeki Mado’da toplanırdı. Halka kapalı bir odada buluşurlardı. Biz de Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet ile dışarıda beklerdik.” dedi.

GİZLİ TOPLANTILARDA USULSÜZ İŞLER KONUŞULDUĞU İDDİASI

O.C, bu toplantılarda açık hava reklam ihaleleri ve usulsüz işlerin konuşulduğunu, toplantı sonrasında Taşkın ve Ongun’un içi para dolu çantalarla çıktığını iddia etti: “Bazen bu paraları Taşkın’ın Vakıfbank Nişantaşı Şubesi’ndeki kasasına yatırdığını biliyorum. Ailem dövizci ve kuyumcu olduğu için onlara döviz ve altın alımında yardımcı oluyordum. Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı, Hüseyin Köksal’ın Beylikdüzü’ndeki tekstil firmasında yapılan toplantılarda da usulsüz işler konuşulduğuna şahit oldum.”

PARA ÇANTALARININ ARABADA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

O.C, iki yıllık şoförlük döneminde birçok usulsüz işleme tanık olduğunu belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın’ın organizesinde usulsüz ihaleler ve komisyon işleri yapılıyor. İmamoğlu’nun paralarını Taşkın’a taşıttığını, bu çantaları arabada gördüm. Toplantılar genelde gece 23.00-01.00 arasında yapılırdı.” ifadelerini kullandı.

POPÜLER MEDYA ŞİRKETİ SAHİBİ O.S’NİN İHALE İDDİALARI

Tanık O.S, kardeşi E.S’nin Panofeet Reklam AŞ ile 2020’de İBB’den metro ve dijital pano işi aldığını, ancak bu işin İstanbul Reklam AŞ üzerinden İlbak Holding’e devredildiğini söyledi: “Kardeşim büyük yatırım yapmıştı, ancak iş elinden alındı. Belediyeye karşı dava açmasını söyledim ama çekindi. Sonra ticari ilişkimizi kestik.”

REKLAM İZİN SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

O.S, İmamoğlu’nun başkan seçilmesinden sonra reklam izin süreçlerinin değiştiğini iddia ederek, “Eskiden Kentsel Tasarım Müdürlüğü izin verirdi, şimdi keyfi uygulamalar var. Çağlayan’daki bir reklam alanı için izin vermediler, bir yıl sonra başkasına verdiler. Yenibosna’daki MÜSİAD binasındaki reklam alanına da izin çıkmadı. Belediye, yönetmeliklere uymadan karar alıyor.” dedi. Belgeleri savcılığa sunacağını da sözlerine ekledi.