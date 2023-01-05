3 ülke salgın ilan etti

Avrupa’da grip vakalarında patlama yaşanıyor. 3 ülkede artan vaka sayısı nedeniyle resmi salgın ilan edildi.

Önlemler artırıldı. Avrupa Birliği ülkeleri temsilcileri Brüksel’de toplandı. Sıfır Covid politikasını sonlandıran Çin’e yönelik önlemler konuşuldu. Yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı alındı.

Belçika resmi olarak grip salgını ilan etti. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, grip vakalarının neredeyse coronavirüs vakalarıyla eşdeğer olduğunu aktardı.

“Hastaneye yatırılan grip vakalarının Covid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal” denildi.

Ayrıca hastaneler üzerindeki yük de arttı. Sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmasıyla hasta kabulleri yavaşladı. Bu nedenle birçok hastanede acil olmayan muayeneler ertelendi.

Daha önce Almanya ve Slovakya’da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

Bir yandan da sıfır Covid politikasını sona erdiren Çin, 8 Ocak’ta kısıtlamaları kaldırılıyor.