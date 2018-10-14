3 ülkeden Kaşıkçı mesajı

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile lgili Almanya, Fransa ve İngiltere'den açıklama geldi.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile lgili Almanya, Fransa ve İngiltere’den açıklama geldi.

Almanya, Fransa ve İngiltere kaybolan Kaşıkçı hakkında ortak açıklama yayımlayarak “Suudi Arabistan’dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını bekliyoruz” mesajı verdi.

Avrupa’nın üç büyük ülkesi, en son Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girerken görülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ortak açıklama yayımladı.

Almanya, Fransa ve İngiltere, “Suudi Arabistan’dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını bekliyoruz” mesajı verdi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu’nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

TRT