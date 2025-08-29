Haberler

3. Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı

YARIŞMA YERİ VE DÜZENLEYİCİLER

3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı, Samsun’un Yakakent ilçesinde tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğiyle düzenlenen bu organizasyonda, Asarcık ilçesinden start alan 109 sporcu, 23 farklı ülkeden katıldı. Sporcular, Kavak, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri üzerinden geçerek toplamda 138,8 kilometrelik parkuru başarıyla bitirdi.

ETABIN ŞAMPİYONU

Wan Abdul Rahman Hamdan, 3 saat 6 dakika 9 saniyelik derece ile etabı birinci olarak tamamladı. Etap, Yakakent’te sona erdikten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışta başarılı olan sporcular ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

SON ETAP HAZIRLIKLARI

3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun son etabı, yarın Yakakent-İlkadım arasında düzenlenecek. Bu son etap, yarışın heyecanını artıracak olan önemli bir bölüm olacak.

