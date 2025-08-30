Haberler

3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu

ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞLADI

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun dördüncü etabı, Alaçam’da gerçekleşti. Bu organizasyonda 23 farklı ülkeden toplam 109 sporcu, Alaçam Meydanı’ndan yola çıkıp, Bafra, 19 Mayıs, Atakum ve İlkadım güzergahlarını takip ederek yarışmaya başladı.

PARKUR VE FİNİŞ NOKTASI

Bisikletçilerin tamamlaması gereken parkur uzunluğu yaklaşık 142,8 kilometre. Yarışma, son etap olarak Tütün İskelesi’nde sona erecek. Sporcular, bu zorlu etapta en iyi performanslarını sergilemek için pedal çeviriyor.

