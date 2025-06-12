3’Üncü Charles’ın Doğum Günü Kutlandı

İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA TÖRENİ

İngiltere Kralı 3. Charles’ın doğum günü, Ankara’da gerçekleşen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyon, İngiltere Büyükelçisi Jill Morris’in ev sahipliğinde, Büyükelçilik bahçesinde düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara’daki diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile birçok davetli katıldı. Resepsiyonda, İngiltere ve Türkiye’nin milli marşları okundu.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Konuşma yapan Bakan Yardımcısı Bozay, “Bugün Türkiye ve İngiltere, birçok bölgesel ve küresel konuda birlikte çalışan NATO müttefikleri, stratejik ortaklar ve iyi ticaret ortaklarıdır. Kendi bölgelerinde ve ötesinde güvenlik ve istikrara ortak bir bağlılığı paylaşırlar. Bu taahhüt, özellikle Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki soykırım düzeyindeki durumla eşi görülmemiş zamanlardan geçerken her zamankinden daha önemli.” dedi. Bozay, Avrupa güvenliği kavramı üzerine Türkiye ve İngiltere’nin katkılarını vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER

Büyükelçi Morris, Birleşik Krallık’ın yaratıcı sanayilerinin küresel bir başarı hikayesi olduğunu belirtirken, “Birleşik Krallık’ın ekonomisine 124 milyar sterlinden fazla değer katan bu sanayiler, filmden modaya, video oyunlarına ve sanal gerçekliğe kadar her şeyi kapsamaktadır. Türkiye de yaratıcılık açısından zengin bir ülkedir; canlı sinema ve televizyon endüstrisinden dünyaca ünlü tasarım, müzik ve mutfak sanatlarına kadar.” şeklinde konuştu. Morris, Birleşik Krallık yapımlarının Türkiye’de çekildiğini ve BBC’nin The Turkish Detective gibi projelerin kültürleri global izleyicilere ulaştırdığını da ifade etti.

REKOR ZİYARETÇİ BEKLENTİSİ

İki ülke arasındaki ticaretin 28 milyar sterline ulaştığını belirten Morris, Ocak ayında yeni bir ticaret elçisi atanmasıyla ticaret, yatırım ve iş bağlarını güçlendirmek için fırsatlar doğduğunu aktardı. Ayrıca, “Turizm, ülkelerimiz arasındaki bir diğer canlı bağdır. 2025 yılında Türkiye’ye rekor sayıda 5 milyon Britanyalı ziyaretçi bekliyoruz.” dedi. Ziyaretçilerin Türkiye’ye olan ilgisini, ülkenin misafirperverliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle ilişkilendirdi ve bu ortaklığın ticaret, turizm ve kültür alanlarının ötesine geçtiğini söyledi.