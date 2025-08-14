3. Ve 4. Hafta Programı Açıklandı

3. VE 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. ve 4. haftanın maç takvimi şu şekilde düzenlendi.

22 AĞUSTOS VE 23 AĞUSTOS MAÇLARI

22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da Fatih Karagümrük ile Göztepe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 23 Ağustos Cumartesi gününde ise aynı saatte iki farklı maç oynanacak. Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ni kendi sahasında ağırlayacakken, Fenerbahçe, Kocaelispor’u konuk edecek.

24 AĞUSTOS VE 25 AĞUSTOS MAÇLARI

24 Ağustos Pazar günü, Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor ile saat 19.00’da karşılaşacak. Aynı gün 21.30’da Kayserispor, Galatasaray ile mücadele edecek. Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş, Samsunspor ile Kasımpaşa maçları ise ertelendi. 25 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor’u Pendik’te ağırlayacak.

29 AĞUSTOS VE DEVAM EDEN HAFTALAR

29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise Kocaelispor-Kayserispor ve Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmaları saat 19.00’da başlayacak. 21.30’da Hesap.com Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 31 Ağustos Pazar günü ise Gençlerbirliği, Fenerbahçe’yi Eryaman’da saat 19.00’da ağırlayacak. Bunun yanı sıra RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor ile oynayacak. Aynı gün Trabzonspor, Samsunspor ile saat 21.30’da, Corendon Alanyaspor ise Beşiktaş ile saat 21.30’da karşılaşacak.