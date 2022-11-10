3 CHP’li vekil hakkında fezleke

Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında fezleke düzenlendi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere tepki gösteren CHP’li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlaması ile fezleke düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li 3 milletvekili hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlaması ile fezleke hazırladı.

Fezlekede, CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı davaya izleyici olarak katılan CHP’li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ile Turan Aydoğan’ın yargılamaya müdahale ettiği ve mahkeme heyetine hakaret ettiği savunuldu.

Başsavcılık 3 vekil hakkında “duruşma hakimlerine alenen hakaret” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından ayrı ayrı fezleke düzenledi.

Fezlekeler TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

CHP’li milletvekilleriyle ilgili yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere tepki gösteren CHP milletvekilleriyle ilgili ”adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı çıkmıştı.

Kararda ”milletvekili hakkında soruşturma yetkisi ve görevinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğu” hatırlatılmıştı.