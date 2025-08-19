Haberler

3 Yaşındaki Asaf Şahbaz Hayatını Kaybetti

HATAY’DA YANGIN FELAKETİ

Hatay’da yaşanan bir yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Asaf Şahbaz, 7 gün süren yaşama mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında anne ile 3 yaşındaki oğlu Asaf Şahbaz mahsur kaldı.

YANGIN HABERİ VERİLDİ

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilettikten sonra olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen anne ve baygın haldeki 3 yaşındaki çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK ASAF’IN HAYATI KAYBEDİLDİ

Hayati tehlikesi bulunan Asaf Şahbaz, hastanede 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Küçük Asaf’ın cenazesi, Kırıkhan Asri Mezarlığı’na defnedildi. Yaralı olarak kurtarılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

