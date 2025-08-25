Haberler

3 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YERDEKİ DURUM

Batman-Beşiri kara yolunda meydana gelen üzücü bir olayda, 3 yaşındaki Ali İmran Barış, annesinin elinden kayarak yola fırladı. Çocuğun aniden yola çıkması sonucu, seyir halinde olan bir otomobil küçük çocuğa çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çarpmanın ardından büyük bir yaralanma yaşayan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Ardından Ali İmran Barış, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. Bu tür olaylar, trafikte dikkatli olmanın ve çocukların güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

