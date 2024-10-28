3 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Şoför İntihar Etti

TRAJİK KAZA

Akçaburgaz Mahallesi’nde kargo firmasında çalışan şoför Erdal Ç., 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa annesiyle sokakta oyun oynarken çarptı. Çocuk ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirirken, Erdal Ç. olaydan sonra hızla kaçtı.

ÖZGÜRLÜĞÜ KAYBETMEK

Bir süre sonra birkaç sokak ileride bulunan şoför Erdal Ç., aracı kenara çekip kendini içeri kilitledi. Yaşadığı vicdan azabı ile başa çıkamayan şoför, bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yerindeki polis incelemeleri hâlâ devam ediyor.