3 Yaşındaki Çocuk, Şoför Tarafından Kurtarıldı

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, belediye otobüsü içerisinde cips yiyen 3 yaşındaki bir çocuk, nefes borusuna kaçan cips nedeniyle zor anlar yaşadı. Şoför Ferdi Karabacak’ın gerçekleştirdiği Heimlich manevrası sayesinde çocuk, tehlikeli durumdan kurtarıldı. O anlar, otobüsün içindeki kameraya yansıdı.

ACİL MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait dilovası seferini yapan otobüste, cips yiyen çocuk nefes almakta zorluk çekti. Annesi ve diğer yolcular, çocuğun yardımına koşarak durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak durumun ciddiyetini fark eden şoför Ferdi Karabacak, otobüsü hemen durdurup çocuğu araçtan indirdi. Uyguladığı Heimlich manevrası ile çocuğun solunum yolundaki cips çıktı ve çocuk nefes almaya başladı.

KAMERADA YER ALAN ANLAR

Olay anı, otobüs içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, annesinin çocuğunu kucakladığı, bir kişinin çocuğun sırtına vurduğu ve şoförün dışarı çıkarak müdahale ettiği anlar net bir şekilde izlenebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, insanların hayatına dokunan bu tür örnek davranışların gurur verici olduğunu belirtti ve şoför Ferdi Karabacak’ı tebrik etti.