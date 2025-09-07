3 Yaşındaki Meryem Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA VE MALESEF SONUÇ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 28 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Koçak köyünden Erbaa yönüne ilerleyen M.K. kontrolündeki 34 DB 1560 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Caddesi’nde karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 60 T 0909 plakalı Fiat marka ticari taksi ile çarpıştı.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonrası, otomobilin sürücüsü M.K. ve araçtaki Meryem Ahsen Alp (3) ile A.E., S.A. ve taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Tüm yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp, durumu ağır olduğu için önce Tokat Devlet Hastanesi’ne, ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bu süreçte yaralılardan S.A. da 4 aylık bebeğini kaybetti. Yaşam mücadelesi veren Meryem Ahsen Alp, ne yazık ki 11. günde hayata veda etti.