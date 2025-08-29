30 Ağustos 2025 Resmi Gazete’ye Erişim Var

RESMİ GAZETE’YE ERIŞIM İMKÂNLARI

30 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’nin PDF formatına erişim imkanı mevcut. Günün kararları arasında yasama sürecinde onaylanan kanunlar, yürütme ve idare ile ilgili yeni düzenlemeler, yargıya dair kararlar ve güncel ilanlar bulunuyor. Bu sayede vatandaşlar atama listeleri ve diğer resmi duyuruları ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyor.

KABUL EDILEN KANUNLAR

30 Ağustos 2025’te onaylanan kanunlar bu bölümde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler ve idari düzenlemeler de burada toplanmış durumdadır. Anayasa Mahkemesi, Danıştay veya diğer yargı organlarına ait kararlar, vatandaşların bilgi alması için sunuluyor.

KAMU DUYURULARI

Kamu kurumlarındaki yeni atama ve görev değişiklikleri bu başlık altında belirtiliyor. Yargı ilanları, ihaleler ve çeşitli kamu duyuruları ile döviz kurları gibi diğer bilgiler de bu alanda yayımlanıyor. Böylece toplumun ihtiyaç duyduğu bilgilere kolay bir şekilde ulaşması sağlanıyor.