30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası Sona Erdi

30 AĞUSTOS 3 BANT ZAFER KUPASI SONUÇLARI

Türkiye Bilardo Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği 2025 faaliyetleri programında yer alan 30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası tamamlandı. Etkinlik, birbirinden heyecanlı mücadelelere ev sahipliği yaptı.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası’nda Hacı Vatansever birinci olurken, Veysel Karamanlı ikinci, Semih Göncüoğlu üçüncü ve Mustafa Yavuz dördüncü sırada yer aldı.

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, “Turnuvaya katılım sağlayan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

C.K, Uyuşturucudan YEDAM’la Kurtuldu

Kilis'te 10 yıllık uyuşturucu bağımlılığını yenerek 5 aydır madde kullanmayan C.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden aldığı destekle aile ve sosyal çevresini yeniden kazandı.
Gölpazarı’nda Muhtarlarla Toplantı Yapıldı

Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer, Gölpazarı'nda muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirerek köylerin ihtiyaçları ve vatandaş beklentilerini değerlendirildi.

