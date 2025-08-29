30 Ağustos, Bağımsızlık Mücadelesi Dönüm Noktasıdır

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZGÜN BİR MESAJ

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en önemli dönüm noktası olduğunu duyurdu. Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, o gün gerçekleştirilen kararlı adımların günümüzde bağımsız, güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’ye karşılık geldiğini belirtti.

MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK İRADESİ

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, milletin en zor koşullarda dahi bağımsızlık iradesinden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösteren önemli bir bayram olduğunu ifade etti. Erdoğan, “30 Ağustos Zafer Bayramımız, milletimizin en zor şartlarda bile bağımsızlık iradesinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir bayramdır. Bugün bizlere düşen görev, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının emaneti olan bu kutsal mirası yalnızca anmakla kalmayıp aynı ruhla geleceğe de taşımaktır.” dedi.

İLERİYE DOĞRU HAREKET ETME GEREKEN BİR KONU

Erdoğan, ekonomiden sanayiye, ticaretten bilime kadar her alanda el birliğiyle üretmeye ve çalışmaya mecbur olduğumuzu vurguladı. “Çünkü biliyoruz ki, 30 Ağustos’ta atılan kararlı adımların bugünkü karşılığı; bağımsız, güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’dir. Bu vesileyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.” şeklinde konuştu.