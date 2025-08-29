Haberler

30 Ağustos Hastaneler Açık Mı?

30 AĞUSTOS HASTANELERİN ÇALIŞMA DURUMU

30 Ağustos hastanelerin açık mı sorusu, resmi tatil nedeniyle vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle 30 Ağustos 2025 Cuma günü sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği, hastaneye gitmeyi düşünenler için önemli bir soru. Bu tarihte hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu hakkında detaylar mevcut.

POLİKLİNİKLER VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ KAPALI

30 Ağustos 2025 Cuma günü, resmi tatil olması nedeniyle kamu hastanelerinin poliklinik bölümleri hizmet vermeyecek. Bunun yanı sıra aile sağlığı merkezleri, yani sağlık ocakları da 30 Ağustos’ta kapalı olacak. Bu nedenle, bu tarihe randevu alan vatandaşlar için muayene veya tedavi işlemleri mümkün olmuyor.

ACİL SERVİSLER AÇIK KALACAK

Acil servisler, her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat açık kalacak ve resmi tatil kapsamında da çalışmaya devam edecek. Bu, acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak, hastanelerin poliklinik hizmetleri ve aile sağlığı merkezleri kapalı olacağı için vatandaşların göz önünde bulundurması gereken bir durum ortaya çıkıyor. Randevu alınan muayene ve tahlil işlemleri bu tarihte gerçekleştirilemeyecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Kale Belediyesinde Zabıta Müdürü İfadeler Verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, ağır işlerde çalıştırıldıklarını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle parke döşemeyi reddeden zabıtalar, belediye başkanı tarafından darbedildi.
Haberler

30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hentbol Zafer Kupası düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.