30 Ağustos İçin TCG Anadolu Yolculuğu

TCG ANADOLU İLE ZAFER YOLCULUĞU DÜZENLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 23 Ağustos’ta TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a ‘Zafer Yolculuğu’ gerçekleştirecek. Bu özel etkinlik, milli mücadele ruhunu yaşatmak ve gençlere teknoloji ile savunma sanayii alanında ilham vermek amacıyla planlandı. Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu ile bir program hazırlandı.

ETKİNLİĞE 350 GENÇ KATILACAK

23 Ağustos Cumartesi günü, alanlarında başarılı 350 gencin katılımıyla TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul’a ‘TCG Anadolu Zafer Yolculuğu’ yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılımıyla Gelibolu Feribot İskelesi’nden hareket edecek olan gemi, aynı gün akşamı İstanbul Sarayburnu’nda resmi törenle karşılanacak. Gemide, mühendislik bölümlerinde eğitim gören üniversite öğrencileri, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüpleri temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece elde eden gençler yer alacak. Bakan Bak’ın katıldığı yolculuk, 8 saat sürecek ve TCG Anadolu gençlere tanıtılacak. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek.

GENÇLERİN TARİHİ ALANLAR GEZİLECEK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yolculuk öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Eceabat Gençlik Kampı’nda konaklayacak olan gençler, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını da ziyaret edecekler. Bakan Bak, “Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerin ülkenin şanlı zaferlerle dolu tarihini iyi tanıması ve milli savunma sanayiinde ulaştığı noktayı görmesi çok önemlidir,” dedi. Malazgirt Zaferi’ni ve İstiklal mücadelesinin büyük dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla kutlayacaklarını vurgulayan Bakan Bak, “Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, Zafer Haftamızı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla birlikte özel bir program düzenledik,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “TCG Anadolu ile gençlerimize, milli mücadele ruhunu ve teknoloji ile savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla bu yolculuğu yapıyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e teşekkür ediyoruz,” şeklinde sözlerini tamamladı.