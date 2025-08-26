30 Ağustos Kutlaması İçin Konser Verildi

ZAFER HAFTASI KONSERİ

30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında, Çorlu 5’inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından kentin yoğun geçen Saraçlar Caddesi’nde bir konser düzenlendi. Konser, bando grubunun vatandaşları selamlamasıyla başladı. Teğmen Hakan Kılce yönetimindeki bando, etkinlikte 30 Ağustos Zafer Marşı, Bu Bayrak, Sakarya Marşı, Hoş Gelişler Ola, Plevne Marşı Parla, 100’üncü Yıl Marşı, Harmandalı, 10’uncu Yıl Marşı gibi birçok eser seslendirdi. Ayrıca, Kıraç’a ait düzenleme ve sözlerle Vatan Marşı ve Memleketim gibi eserler de yer aldı.

GARNİZON KOMUTANI VE VATANDAŞLAR

Konser boyunca Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, caddede etkinliği izleyerek destek verdi. Bu sırada vatandaşlar da cep telefonlarıyla konseri kaydetme fırsatı buldu. Yaklaşık 45 dakika süren konser, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.