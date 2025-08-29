30 Ağustos Sağlık Ocakları Kapalı Mı?

30 AĞUSTOS’TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

30 Ağustos tarihinde sağlık ocaklarının durumu, tatil planı yapan ya da tıbbi işlemlerini bu tarihe denk getiren vatandaşların merak ettiği bir konu oldu. Aile sağlığı merkezlerinden hizmet almak isteyenler, bu resmi tatilin sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sağlık ocaklarının durumu genel olarak tüm Türkiye’deki vatandaşları etkiliyor.

SAĞLIK HİZMETİ ALMA DURUMU

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu tarih, aynı zamanda hafta sonuna denk geliyor. 30 Ağustos günü hastanelerde poliklinik hizmetleri sunulmayacak. Aile hekimleri ve sağlık ocakları kapalı olacağı için bu tarihte aile hekimi hizmeti alınamayacak. Ayrıca, reçete yazdırmak mümkün olmayacak ve poliklinik hizmetleri de verilmeyecek.