30 Ağustos’ta Bodrum’da vefat etti

VEFAT EDEN SANATÇI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

30 Ağustos Cumartesi günü Bodrum’da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Anta Toros (77) için Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni yapıldı. Törene, Toros’un kızı ile birlikte tiyatro dünyasından Suna Keskin, Ayşe İnci, Ulvi Alacakaptan ve Hakan Altıner gibi birçok isim katıldı. Üç Horan Kilisesi’nde yapılan cenaze töreninin ardından Anta Toros’un cenazesi, eşi Misak Toros’un yanına Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. Toros, 30 Ağustos’ta tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİNE SANAT CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Ünlü sanatçı Anta Toros, ‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Acı Hayat’, ‘Adanalı’, ‘Yarım Elma’ gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalarda yer etti. Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saygı duruşuyla başlayan anma törenine sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve Toros’un sevenleri katıldı. Törenin ardından cenaze, Şişli Ermeni Mezarlığı’na nakledildi.

TOROS’UN KIZINDAN DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Törende konuşan Toros’un kızı İrna Büyüksakayan, “Açıkçası hiç hazırlıklı değilim ben onlar kadar becerikli de değilim ama ne şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve çok güzel dostluklar bıraktığı için her ikisine de çok teşekkür ediyorum” dedi. Tiyatrocu Suna Keskin, “50 yıllık dostluk 50 yıllık arkadaşlık. Güle güle Anta” ifadelerini kullandı. Ayşe İnci ise, “Tanıdığım günden beri ben ona büyük bir hayranlık duyardım. Çok zarif, tatlı bir kadındı” diye konuştu. Ulvi Alacakaptan ise, “Anta aramızda ilk profesyonel olandı” şeklinde sözler sarf etti.

CENAZE TÖRENİNDEN SONRA HATIRALAR PAYLAŞILDI

Anta Toros’un cenazesi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki törenin ardından Üç Horan Kilisesi’ne getirildi ve burada ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından düzenlenen cenaze törenine Toros’un ailesi, yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı. Toros’un cenazesi, 2010 yılında kaybettiğimiz eşi Misak Toros’un yanına Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. Dostları ve yakınları mezarına karanfiller bırakarak Anta Toros’a son veda etti.