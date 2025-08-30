30 Ağustos’ta Galatasaray – Çaykur Rizespor

MAÇIN DETAYLARI VE TARİHİ

30 Ağustos Cumartesi akşamı RAMS Park’ta gerçekleşecek olan Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı saat 21.30’da başlayacak. Bu önemli karşılaşmada düdük çalacak hakem ise Ali Yılmaz olarak belirlendi. İki takım arasındaki bu zorlu 90 dakika naklen yayınlanacak ve futbolseverler, maçı izleme imkanına sahip olacak.

GALATASARAY’IN FORMA DURUMU

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 19 lig maçında rakiplerine üstünlük sağladı. En son, 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, o tarihten bu yana RAMS Park’ta çıktığı 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu süreç içerisinde 16 galibiyet alan Aslan, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Cimbom, evdeki son 19 Süper Lig maçında hücumda oldukça etkili bir performans sergileyerek rakip filelere 49 gol atmayı başardı. Kendi kalesinde ise yalnızca 15 gol gördü.

MAÇIN YAYIN İMKANLARI

Süper Lig’in merakla beklenen Galatasaray – Çaykur Rizespor mücadeleleri, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu heyecan dolu maçı Bein Sports 1 kanalı üzerinden takip edebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilme olanağı sunuyor. Bu kritik karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.