30 Ağustos’ta Kargolar Kapalıdır

30 AĞUSTOS’TA KARGO HİZMETLERİ

Resmî tatil olarak ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kamu kurumları kapalı kalacak. Bununla birlikte “30 Ağustos kargolar açık mı?” sorusu güncel bir merak konusu haline geldi. Bayram günü kargo teslimatı bekleyenler ya da gönderi yapmayı planlayanlar bu konuda bilgi arayışına girdi. 30 Ağustos’ta kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı sorusu özellikle iş planlaması yapanlar için büyük önem taşıyor. Resmî tatillerde kargo hizmeti durumu teslimat süreçlerini etkileyebiliyor. İşte detaylar ve kargo firmalarının çalışma durumu.

KARGO ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞMA DURUMU

Türkiye genelindeki birçok kargo firması 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmet vermeyecek. Bu tarihte resmî tatil kapsamında dağıtım yapılmayacak ve hiçbir gönderi kabul edilmeyecek. Kargo işlemlerinde aksama yaşanmaması için, gönderilerinizi 29 Ağustos Perşembe günü içinde yapmanız ve alıcıya ulaşacak tarihleri bu duruma göre planlamanız önem taşıyor. Ayrıca 30 Ağustos kargolar açık mı sorusunu ilgili şubeden teyit etmek, olası karışıklıkları önlemek açısından faydalı olabilir.