30 Ağustos’ta Noterler Kapalı Olacak

30 AĞUSTOS’DA NOTER HİZMETLERİ VE TATİL DURUMU

30 Ağustos’un noterler açısından durumu, resmi tatilin Cumartesi gününe denk gelmesiyle daha fazla önem kazanıyor. Hafta sonundaki işlemlerini aksatmak istemeyen vatandaşlar, 30 Ağustos Cumartesi günü noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos’ta noterler hizmet verecek mi?

CUMARTESİ GÜNÜ NOTERLER KAPALI

Türkiye Noterler Birliği’nden elde edilen bilgilere göre, noterlikler Cumartesi günü kapalı olacak. Bu durumda, noter işlemleri için en erken işlem tarihi Pazar günü sabahı saat 09.00 olarak belirleniyor. Nöbetçi noterlikleri öğrenmek isteyenler, belirtilen linke tıklayarak bilgi alabilir. Resmi tatil günlerinde noter hizmetleri sunulmadığı için, 30 Ağustos’ta hiçbir noter işlem yapamayacak.