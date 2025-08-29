Haberler

30 Ağustos’ta PTT Kargo Kapalıdır

30 AĞUSTOS’TA PTT KARGO HİZMETİ

30 Ağustos’ta PTT Kargo’nun çalışıp çalışmadığı, gönderi takibi yapan ya da teslimat bekleyen vatandaşların merak ettiği bir konu. PTT şubeleri üzerinden işlem yapmak isteyenler için resmi tatil günlerinde kargo hizmetlerinin durumu oldukça önem taşıyor. Peki, 30 Ağustos’ta PTT Kargo hizmet veriyor mu?

ŞUBELER KAPALI, DAĞITIM YAPILMIYOR

30 Ağustos tarihinde PTT Kargo şubeleri kapalı olacak ve kargo dağıtım hizmeti verilmeyecek. Resmi tatil günlerinde, tüm kamu kurumlarında olduğu gibi PTT de faaliyetlerine bir günlüğüne ara veriyor. Hem şubeler hem de saha dağıtım ekipleri bu tarihte hizmet vermeyecek. Teslimatlar ve gönderimler, 29 Ağustos’a kadar yapılmalı; aksi takdirde işlemler 1 Eylül Pazartesi gününe sarkabiliyor.

ÖNEMLİ

