Haberler

30 Ağustos’ta Ulaşım Ücretsiz Olacak

ÜCRETSİZ SEFERLER HAKKINDA AÇIKLAMA

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, toplu ulaşım hizmetlerinden bazıları ücretsiz hale geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, bu özel günde toplu taşıma araçlarının maliyetinin kaldırılmasını sağlıyor.

HANGİ HATTLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak. Bu uygulama, halkın bayram coşkusunu daha iyi yaşaması için önemli bir fırsat sunmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tuzla’da Kaza, 5 Yaralı Ambulansla Gitti

Tuzla'da bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye sevk edildi.
Haberler

Kayserspor’un Teknik Direktörü Gisdol, Takıma Zaman Gerek Dedi

Kayserispor'un teknik patronu Markus Gisdol, Galatasaray karşılaşmasının ardından, takımın gelişimi için zaman gerektiğini ve hedefledikleri seviyeye ulaşamadıklarını dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.