30 Ağustos’ta Ulaşım Ücretsiz Olacak

ÜCRETSİZ SEFERLER HAKKINDA AÇIKLAMA

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, toplu ulaşım hizmetlerinden bazıları ücretsiz hale geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, bu özel günde toplu taşıma araçlarının maliyetinin kaldırılmasını sağlıyor.

HANGİ HATTLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak. Bu uygulama, halkın bayram coşkusunu daha iyi yaşaması için önemli bir fırsat sunmayı hedefliyor.