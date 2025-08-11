30 Ağustos Tatil Mi? Araştırılıyor

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tatil durumu merak ediliyor. 2025 yılı tatil takvimi belli oldu ve milyonlarca çalışan ile öğrenci, 30 Ağustos’un resmi tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı. Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da coşkuyla anılacak. Peki, bu bayram tam gün mü tatil yoksa yarım gün mü? İşte 2025 yılı için beklenen tüm detaylar…

TAM GÜN TATİL OLACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922’deki Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümü olarak kutlanmakta ve resmi tatiller arasında yer almakta. 2025 yılı, 30 Ağustos’un Cumartesi gününe denk geldiği yıl olacak. Resmi takvime göre bu tarih, tüm kamu kurumları, bankalar, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için tam gün tatil olacak. 1926 yılından itibaren “Başkumandan Zaferi” adıyla anılmaktan çıkarılarak Zafer Bayramı olarak anılmaya başlandı.

BAYRAMIN TARİHÇESİ

1 Nisan 1926’da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu ile, 30 Ağustos’un Başkumandan Muharebesi günü; Cumhuriyet Ordusu ve Donanması’nın Zafer Bayramı olarak kutlanmasına karar verildi. Bu kanunla her yıl dönümünde, kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanması gerektiği ifade edildi. Aynı yıl dönemin Savunma Bakanı olan Recep Peker, bayram kutlamalarındaki etkinlikleri belirleyen bir genelge yayımladı. Fakat 1930’ların ortalarına kadar bu bayram, ilk yıllardaki gibi büyük katılımlarla kutlanmadı. O dönemde, hava kuvvetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla Tayyare Cemiyeti 30 Ağustos’u “Tayyare Bayramı” olarak anmaya başladı.

GÜNÜMÜZE KADAR GELEN GELENEKLER

1960’lardan itibaren Zafer Bayramı kutlamaları daha kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. 30 Ağustos, askeri okulların mezuniyet törenlerinin yapıldığı ve subay ile astsubay rütbe değişikliklerinin gerçekleştiği bir tarih haline geldi. Uzun yıllar boyunca Genelkurmay Başkanı’nın tebrik kabul ettiği bir bayram olarak kutlanan 30 Ağustos, 2011 yılından itibaren farklı bir formatta yapılmaya başlandı. O dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başkomutan sıfatıyla kutlamalara ev sahipliği yaptı ve bu gelenek, günümüzde de devam ediyor.