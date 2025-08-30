30 Ağustos Törenleri Düzenlendi

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TÖREN

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törenler coşku içinde gerçekleşti. Antalya’daki tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Hulusi Şahin, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, tören aracından halkı selamladı. Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmaların sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Öğrencilerin şiir okuma etkinliği ve gösterilerinin ardından, program tören geçişiyle tamamlandı. Hükümet Konağı’nda ise Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı, üniversite rektörleri, jandarma ve emniyet yetkilileri, kamu kurum müdürleri, oda ve dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, Kaleiçi’nde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına ait bot da halkın ziyaretine açıldı.

MUĞLA’DA TÖREN HEYECANI

Muğla’daki Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene, Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Akbıyık ve Başkan Aras, Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Akbıyık, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören boyunca, Vali Akbıyık ve diğer protokol üyeleri, etkinliğe katılan halkın bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından folklor gösterileri sergilendi ve program tören geçişiyle sona erdi. Vali Akbıyık ve protokol üyeleri, programın ardından şehirdeki şehitlikleri de ziyaret etti.

ISPARTA’DA YAPILAN ETKİNLİKLER

Isparta’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Vali Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Erin, ardından makamında tebrikleri kabul etti. Sonrasında Vali Erin ve protokol üyeleri, tören birlikleri ve katılımcılara selam verdi. Çeşitli etkinliklerle süren program, tören geçişiyle sona erdi.

BURDUR’DA TÖREN COŞKUSU

Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen tören, Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra, Vali Bilgihan makamında tebrikleri kabul etti. Bilgihan ve diğer protokol üyeleri, tören birliklerini ve halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, konuşmalar yapıldı ve spor müsabakalarında başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi, halk oyunları gösterisi sonrası program tören geçişiyle sona erdi.