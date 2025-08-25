30 Ağustos Ulaşım Ücretsiz Mi? Evet!

RESMİ TATİL GÜNLERİNDE TOPLU TAŞIMA UYGULAMASI

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, resmi tatil kapsamında sunulan ücretsiz toplu ulaşım hizmetinin yürürlükte olup olmadığı merak ediliyor. “30 Ağustos Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu, büyük şehirler olan İstanbul, Ankara ve İzmir için farklı cevaplar alıyor. Bu yıl da, 30 Ağustos Cumartesi günü, Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz olacağını belirtiyoruz.

İSTANBUL’DA ÜCRETSİZ ULAŞIM

İstanbul’da, İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahipleri, metro, metrobüs, tramvay, otobüs, vapur ve şehir hatları gibi toplu taşıma araçlarını 30 Ağustos Cumartesi günü boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Bu karar, vatandaşların bayram etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla alındı.

ANKARA’DA HİZMET DETAYLARI

Ankara’da, TCDD tarafından işletilen Başkentray hattı, Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz bir hizmet sunacak. Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüslerin bayram boyunca belirli bir planlama ile çalışacağı da duyuruldu. Bu durum, Ankaralıların ulaşım olanaklarını artırmak için önemli bir adım niteliğinde.

İZMİR’DE ÜCRETSİZ TAŞIMA HİZMETİ

İzmir’de, İZBAN hattı başta olmak üzere çeşitli toplu taşıma hatlarında da ücretsiz taşıma hizmeti sunulacak. İzmirliler, sabahın erken saatlerinden itibaren geceye kadar İZBAN’ı ücretsiz olarak kullanabilme imkânına sahip olacak. Böylece, şehirdeki bayram coşkusuna ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.