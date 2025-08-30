Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KUTLAMALAR COŞKUYLA BAŞLADI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, Küçükçekmece’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla bu anlamlı günde bir araya geldi. Kutlamalar, Cennet Meydanı’ndaki kortej geçidiyle başladı. Bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenmiş olan yüzlerce vatandaş, Fevzi Çakmak Meydanı’na doğru yürüyerek harika bir bayram atmosferi oluşturdu. Bu kısa yürüyüşe vatandaşların yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

BAŞKAN ÇEBİ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Fevzi Çakmak Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için, milletimiz için var oluşun başlangıcıdır. 103’üncü yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun varoluş tarihidir. 30 Ağustos bizim özgürlüğümüzdür, bizim millet olmamızdır, bizim cumhuriyet olmamızdır, tam bağımsız bir ülke olmamızın tarihidir. 103’üncü yılı bütün ülkemize kutlu olsun. Nice yıllara diliyorum” dedi. Başkan Çebi, bu tür kutlamaların toplumun coşkusunu artırdığını ve gençlerin umutlarını güçlendirdiğini vurguladı.

KUTLA DOLU PROGRAM DEVAM ETTİ

Fevzi Çakmak Meydanı’ndaki kutlama programı devam ederken, alana toplanan kalabalık müzik dinletileri ve gösterilerle bayram coşkusunu paylaştı. Program kapsamında sahne alan sanatçı İsa Özkocaman, seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Kutlamalar, Cumhuriyet’in ve 30 Ağustos’un anlamını yansıtırken, toplumsal dayanışmayı da pekiştirdi.

