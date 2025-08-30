30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, yurt genelinde büyük bir heyecanla kutlandı. Bu anlamlı günde, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümüne yönelik düzenlenen etkinliklere vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu. Sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim de sosyal medya üzerinden bu özel günü selamladı. Yapılan paylaşımlarda, zaferin önemi üzerinde durulurken, şehitlere duyulan minnet duyguları da dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Zafer Algöz: “Bağımsızlık ve Özgürlük benim karakterimdir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşatanlara minnet ve saygıyla.” diyerek bu anlamlı günü kutladı. Sabahat Akkiraz, “Zafer bedel ödeyerek kazanılır. Dün emperyalizme karşı en büyük savaşı veren Atatürk ve Türk Milleti, bugün onları takip eden milyonlar zafer kazananlardandır.” şeklinde ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı ise, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.” dedi.

EMANETİNE SAHİP ÇIKILACAK

Yılmaz Erdoğan: “Mirasına sonsuza kadar sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” derken, Sibel Can da, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun… Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz.” diye yazdı. Ata Demirer: “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BİR ULUSUN GURURU

Türkan Şoray, “26 Ağustos’tan başlayarak 30 Ağustos’a kadar süren ‘Büyük Taarruz’da işgal altında olan Anadolu’yu bizlere vatan kılan, başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit olan askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun.” şeklinde duygularını aktardı. Hülya Koçyiğit ise, “Tarihin dönüm noktalarından biri… Bir ulusun inancı, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusu… Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu büyük zaferin 103’üncü yılında aynı gurur ve coşkuyla; Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedi. Fazıl Say, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Müteşekkiriz… Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı zaferiyle bu güzelim toprakları bize kazandırmıştı ama onun daha da büyük zaferleri, bu halk için ortaya koyduğu eşsiz vizyonuydu, toplumsal devrimleriydi.” diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti. Tarkan da, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.” diyerek bu özel gün için düşüncelerini paylaştı.