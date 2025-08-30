30 Ağustos Zafer Bayramı Göynücek’te Kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Göynücek’te çeşitli törenlerle kutlandı. Geleneksel olarak Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANLAMLI KONUŞMALAR VE TEBRİKLER

Günün anlamını vurgulayan konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu. Bu törenin sonrasında, Kaymakam Osman Demirgül, makamında tebrikleri kabul etti. Törene, Kaymakam Demirgül’ün yanı sıra Belediye Başkanı Kemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Gürkan Kuroğlu, İlçe Emniyet Amiri Onur Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.