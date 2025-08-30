30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Yapıldı

ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI SAKARYA’DAN BAŞLADI

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla birçok kutlama programı düzenlendi. Sakarya’da Adapazarı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen törende Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara hitap etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Sonrasında Garnizon Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Latif Altun, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Öğrenci Taha Ege Güneş de şiir okudu. Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi. Törene, kent protokolü katıldı.

BOLU’DA GÖSTERİLER VARDI

Bolu’daki kutlama, Anıt Park’taki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı ve Hükümet Meydanı’nda devam etti. Törende Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, halka selam verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiir okuduğu törende, mehteran gösterisinin ardından halk oyunları sergilendi. Vali Aydın, yarışmalarda başarı gösteren sporculara ödüllerini takdim etti. Tören, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin geçişiyle sona erdi ve komandolar büyük alkış aldı. Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BARTIN’DA HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ

Bartın’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlamını belirten konuşmanın sonrasında, Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterileri sundu. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi. Jandarma Komando Birliği’nin gösterisi sonrasında tören, kortej geçişiyle sona erdi.

DÜZCE’DE MEHTERAN GÖSTERİLERİ YER ALDI

Düzce’de Anıtpark Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önündeki kutlama alanında yapılan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Selçuk Aslan, protokol ve vatandaşların bayramını kutladıktan sonra mehteran ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Etkinliklerde komandoların gösterisi büyük ilgi gördü. Törende, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar yer aldı.

KOCELİ’DE RESMİ TÖREN YAPILDI

Kocaeli’de Valilik önünde gerçekleştirilen törende Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlara selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Programda, Deniz Yarbay Naciye Nihan Göktaş, günün anlamına dair bir konuşma yaptı. Şiir dinletisi, mehter takımı ve halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlik, tören geçişiyle sona erdi. Törende, Vali Yardımcıları, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Milli Eğitim Müdürü, üniversite rektörü, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

KARABÜK’TE GÖSTERİLER İLGİ GÖRDÜ

Karabük’te Valilik bahçesinde düzenlenen kutlamada, Vali Mustafa Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Yavuz, ardından makamında tebrikleri kabul etti. Kemal Güneş Caddesi’nde düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Etkinlik sırasında Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri yaptı. Törende ayrıca şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi. Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri, CHP Karabük Milletvekili, Vali Yavuz’un eşi, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

ZONGULDAK’TA TÖREN VE GEÇİT

Zonguldak’ta kutlamalar, ilk olarak Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, makamında tebrikleri kabul ederek vatandaşların ve protokol üyelerinin Zafer Bayramı’nı kutladı. Belediye Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen geçit töreninde Vali Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel ile Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem bayramda katılanları selamladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri yer aldı.