30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

GÜÇLÜ BİR MESAJ

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümüne dair anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. GTB Başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk milletinin vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve cesaretinin en belirgin göstergesi olduğunu belirtti.

ZAFERİN ANLAM VE ÖNEMİ

Başkanlar, “30 Ağustos 1922, işgal altındaki vatan topraklarını savunmak için milletimizin canını ortaya koyduğu ve tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir azimle yürüttüğü mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir gündür” diye konuştu. Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasının, Türk milletinin bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya duyuran önemli bir simge olduğunu ifade ettiler. Bu zaferin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi ve milletin yaşamını dönüştüren bir dönüm noktası olduğunu vurguladılar.

CUMHURİYETİN TEMELLERİ

Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zaferin, strateji ve disiplinle dolu bir özgürlük mücadelesinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu ifade ettiler. Şanlı ecdadın fedakarlıklarıyla yazılan bu destanın, Cumhuriyetin temellerini sağlamlaştırmakla kalmayıp, özgürlüğe aşık tüm topluluklara ilham kaynağı olduğunu belirttiler.

GELECEK NESİLLERE BIRAKMA SORUMLULUĞU

Başkanlar, “Aziz vatan topraklarımız, tarih boyunca milletimizin özgürlük mücadelesinin simgesi olmuştur” dedi ve bu toprakları koruyarak gelecek nesillere güvenle aktarmanın herkes için büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlattı. “Şanlı atalarımızın canları ve kanları pahasına koruduğu bu değerleri yüceltmek ortak görevimizdir” ifadelerini kullandılar. Son olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünü büyük bir onurla kutladıklarını ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık adına canlarını feda eden tüm kahramanları minnetle andıklarını belirttiler.