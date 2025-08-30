30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

TÖRENİN GÜNDEMİ

Antalya’nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl kutlaması, düzenlenen bir törenle gerçekleştiriliyor. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlıyor. Ardından saygı duruşu yapılıyor ve İstiklal Marşı okunuyor. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman, bayramın anlam ve önemine dair bir konuşma yapıyor. Kıbrıs gazisi Tahsin Çelik’in Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili yazdığı şiir de bu etkinlikte okunuyor. Program, öğrencilerin şiir okumaları ile sona eriyor.

Törenin ardından jandarma, polis, belediye ve diğer kamu kurumlarına ait araçların katıldığı geçit töreni, izleyen vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Törende yer alan katılımcılar arasında Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Güzel, CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, DSP Serik İlçe Başkanı Yusuf Öztürk ve birçok daire müdürü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor.