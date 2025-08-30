30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Gaziantep’in İslahiye, Nizip ve Araban ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. İslahiye Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Mehmet Özsoy ve Belediye Başkan Vekili Ali Göl, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

NİZİP’TE PROGRAM GERÇEKLEŞTİ

Nizip Kültür Parkı’nda yapılan programda, Kaymakam Osman Uğurlu, Personel Binbaşı Onur Şenlik ve İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve günün anlamı üzerine konuşmalar yapıldı.

ARABAN’DA DA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlikte de Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, makamında tebrikleri kabul etti. Program, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.