30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 639 ziyaretçi

ANITKABİR’İ ZİYARET EDENLERİN SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 639 bin 497 kişi tarafından ziyaret edildi. Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde sabah düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Resmi açılışın hemen ardından binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile Ata’nın huzuruna çıktı. Ziyaretçiler, Atatürk’ün mozolesine karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir, saat 22.00’ye kadar ziyarete açık kaldı.

AYLIK ZİYARET RAKAMLARI

Anıtkabir’in ziyareti, resmi törenin bitiminden sonra saat 22.00’ye kadar toplamda 639 bin 497 kişi ile gerçekleşti. Anıtkabir Komutanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306, mayısta 858 bin 864, haziranda 366 bin 829, temmuzda 419 bin 775 ve ağustosta 1 milyon 49 bin 588 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

TOPLAM ZİYARET SAYILARI

2025’in ilk 8 ayında toplamda 4 milyon 63 bin 826 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2024’te 6 milyon 550 bin 480, 2023’te 6 milyon 30 bin 680, 2022’de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edildi. Anıtkabir, 2025’in ilk 8 ayında en yoğun ziyaretçi sayısına ağustos ayında ulaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dahil, ağustos ayında toplam 1 milyon 49 bin 588 yerli ve yabancı ziyaretçi Anıtkabir’i ziyaret etti.