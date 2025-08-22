30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil

ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Her yıl 30 Ağustos’ta yapılan Zafer Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. 2025 yılı itibarıyla bu tarih Cumartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak sadece bu tarih belirlenmiş durumda.

29 AĞUSTOS ÇALIŞMA DURUMU

29 Ağustos tarihinde ise resmi takvimde özel bir gün ya da arefe günü bulunmadığı için yarım gün tatil uygulanmıyor. 2025 yılı itibarıyla 30 Ağustos’un Cumartesi’ye denk gelmesiyle birlikte, kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör işletmeleri 29 Ağustos’ta normal mesai saatlerine devam ediyor. Çalışanlar, bu günü hafta içindeki diğer çalışma günleri gibi tam gün olarak geçirecek.