30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

GALİP GÜNÜ KUTLAMALARI YAPILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi bir tören gerçekleşti. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle etkinlik sona erdi.

SİVİL TOPLUM KATILDI

Resmi programın tamamlanmasının ardından, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk sundu. Törende, 86 yaşındaki Altan Akdeniz ve 80 yaşındaki Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu gibi katılımcılarla fotoğraf çektirenler oldu.

Bağcılar’da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bağcılar'daki üç katlı tekstil atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu ve yangının nedeni inceleniyor.
Nizip’te Motosiklet, Beton Mikserinden Kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet, kavşakta dönüş yaparken beton mikserine çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün ani hamlesiyle kaza önlendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

