30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

GALİP GÜNÜ KUTLAMALARI YAPILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi bir tören gerçekleşti. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle etkinlik sona erdi.

SİVİL TOPLUM KATILDI

Resmi programın tamamlanmasının ardından, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk sundu. Törende, 86 yaşındaki Altan Akdeniz ve 80 yaşındaki Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu gibi katılımcılarla fotoğraf çektirenler oldu.