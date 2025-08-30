30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ

SANKO Üniversitesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Törende “Bir Mektubun Öyküsü” konulu bir sunum yapan SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı, “Atamızın öncülüğünde Türk Milleti, Türk’ün gücünü tüm dünyaya göstermiş ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır” şeklinde konuştu.

TARİHE TANIKLIK EDEN SÖZLER

Savaş döneminde yaşanan olaylara ve süreçlere dikkat çeken Prof. Dr. Sırmalı, “Ecdadlarımız tarih boyunca özgürlük, vatan ve bayrak için kimseye boyun eğmeden her türlü zorluğa ve yokluğa göğüs germiş ve bu uğurda düşmanla asil bir şekilde savaşmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin geleceği için genç nesillerin bilimin ışığında yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bizlerde damarlarımızdaki asil kandan aldığımız güçle aynı milli şuur, birlik ve beraberlik içinde vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak zorundayız” diye belirtti.

ATATÜRK’ÜN HİKAYESİNE DÖNÜŞ

Prof. Dr. Sırmalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel hayatına dair önemli bilgiler de paylaştı. Birinci Balkan Savaşı’nın ardından çıkan İkinci Balkan Savaşı’nda Sofya’ya Türk askeri ataşesi olarak atanan Atatürk’ün hayatına damga vuran ve dönemin Bulgaristan Savunma Bakanı General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina Kovaçeva’nın (Miti) hikayesinin de altını çizdi.

TÖRENE İLGİ YOĞUN OLDU

SANKO Üniversitesi Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Merve Yiğit’in sunduğu törene, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, müze yetkilileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.