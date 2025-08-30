30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı sebebiyle başkentte bir geçit töreni gerçekleştirildi. Ankara’da, TBMM alanından başlayarak Ulus’taki 1. Meclis binasına kadar uzanan bir Kortej Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük boy posteri ve Türk bayrağını taşıyan askerlere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Jandarma Genel Komutanlığından oluşan bir Karma Bando takımı eşlik etti. Mehteran takımının da yer aldığı yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı döneminin askeri üniformalarını giyen bir bölük de bulunuyordu. Kortejde yer alan atlı birlikler, vatandaşların dikkatini çekti.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL YORUMLAR

Töreni izleyen vatandaşlardan Aynur Dikmen, “Çok duyguluyum. Bir kere Anıtkabir ziyaretiyle başladı günüm. Atamın huzuruna her zamanki gibi gözyaşlarıyla gittim, minnetle gittim, şükranla gittim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize minnet duyuyorum. Yani inanılmaz güzel bir zafer bağışladılar bize. Hepsi sağ olsun, var olsun” şeklinde duygularını paylaştı. Elif Özkan adındaki bir çocuk ise yaşayarak sözlerini şöyle ifade etti: “Çok mutlu hissediyorum. Her sene geliyorduk 30 Ağustos’ta, bugün de ayrı bir gösteri yaptılar. Her zamanki gibi çok güzeldi.”

YURT DIŞINDAN KATILIM

Yurt dışında yaşayan Kadri Oruç, “Çok duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok güzel bir gösteriydi. Ülkelerine sahip çıksınlar. Bu ülke kolay kolay buraya kadar gelmedi. Çok gurur verici. Ne mutlu Türk’üm diyene! Türk olmaktan büyük bir gurur duyuyorum” diyerek hislerini aktardı.