30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRELERİ

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’nin çeşitli ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle törenler gerçekleştirilmiş. Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmuş, saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuş. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmaların yapıldığı etkinlikte öğrenciler de şiirler okumuş. Ayrıca, Sosyal Hizmet Merkezi’nde süren etkinlikte ilçe protokolü tebrikleri kabul etmiş.

ALADAĞ VE MERSİN’DE ETKİNLİKLER DEVAM ETTİ

Aladağ ilçesinde de çelenk sunumu ve günün önemine dair konuşmalar yapılmış, ardından Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu tebrikleri makamında kabul etmiş. Mersin’in Bozyazı ilçesinde ise Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sürmüş. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve diğer ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte konuşmalar yapılmış, öğrenciler şiirler okuyarak programa katkıda bulunmuş.

GÜLNAR VE ANAMUR İLÇELERİNDE FAALİYETLER

Gülnar ilçesinde de çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün önemine ilişkin konuşmalar yapılmış ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmiş. Kaymakam İsmail Şanal, makamında diğer protokol üyeleriyle tebrikleri kabul etmiş. Anamur ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmuş, saygı duruşu yapılmış ve İstiklal Marşı okunmuş. Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Ergün Çamoğlu, Anamur Belediye Başkanı Durmuş ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla etkinlik sürmüş.

HATAY’DA ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla büyük bir tören gerçekleştirilmiş. Hanife Uysal Ortaokulu bahçesinde yapılan törende, Kaymakam Muhammet Önder, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmuş. Saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuş. İskenderun Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabul edilmesinin ardından tören, Atatürk Bulvarı’nda devam etmiş. Samandağ ilçesinde de benzer etkinlikler gerçekleştirilmiş. Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na yapılan çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuş.

OSMANİYE’DE ANMA VE TEŞEKKÜR

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yapılan törenler de önemli bir yer tutmuş. Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve İlçe Garnizon Komutanı Kıdemli Üsteğmen Furkan Arif Peksoy, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmuş. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Kaymakam Dolu, makamında konukların tebriklerini kabul etmiş. Ayrıca etkinlikler çerçevesinde şehitlik ziyareti yapılarak Kur’an-ı Kerim okunmuş ve dualar edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmış.