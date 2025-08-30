30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi

KUTLAMALAR SAMSUN’DAN BAŞLADI

Samsun, Tokat, Çorum, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çeşitli törenler gerçekleştirildi. Samsun’da Onur Anıtı’nda başlayan etkinlikte Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tavlı, burada yaptığı konuşmasında, “İstiklal Madalyası’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlu olmasını diliyorum” dedi. Kutlamalar sahil yolunda devam etti ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile Jandarma Komando Birliği gösterileri büyük ilgi gördü. Daha sonra Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi. Kutlamalara AK Parti ve CHP Milletvekilleri, kamu kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

TOKAT’TA COŞKU DORUKTA

Tokat’ta Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Vali Abdullah Köklü, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Törende yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi. Etkinliğe AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve protokol üyeleri de katıldı.

ÇORUM’DA ANMA TÖRENİ

Çorum’da Atatürk Anıtı önüne çelenk sunma etkinliği, Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve çeşitli kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Vali Çalgan, bayramı kutlayarak etkinliklerde dikkatleri üzerine çekti. Kadeş Barış Meydanı’ndaki kutlama programında çocuklar şiir okudu, mehter ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Ayrıca düzenlenen yarışmalarda ödül alan öğrenciler de onurlandırıldı.

KASTAMONU’DA DOLU DOLU BİR PROGRAM

Kastamonu’daki kutlamalar ise Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Personel Albay Bülent Karakoç’un katılımlarıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlamı üzerine yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini paylaştı, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı’nın kurtarma köpeklerinin gösterisiyle birlikte program sona erdi.

SİNOP’TA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Sinop’taki tören Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde başladı. Vali Mustafa Özarslan, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Yıldırıcı, Belediye Başkanı Metin Gürbüz anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yöresel halk oyunu gösterisi ve prokolün ödül takdimi ile program devam etti. Tören, İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği gösteriyle noktalandı.

AMASYA’DA BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI

Amasya’da Yavuz Selim Meydanı’ndaki kutlamalarda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vatandaşları selamladı. Günün anlamını vurgulayan konuşmaların ardından geçit töreni yapıldı.

ÇANKIRI’DA GÖSTERİLER DİKKAT ÇEKTİ

Çankırı’daki etkinlikler Anıt Alanı’nda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Vali Taşolar, makamında tebrikleri kabul etti. Milli İrade Meydanı’ndaki programda, Jandarma Asayiş Komando bölüğünün gösterisi yoğun ilgi gördü. Tören, programın sonunda şiirlerin okunması ve geçit töreniyle sona erdi.