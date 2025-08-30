30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Gerçekleşti

TRABZON’DA ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Trabzon’daki etkinlik, Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra makamında tebrikleri kabul eden Vali Yıldırım, protokol üyeleriyle beraber tören alanına geçti. Yıldırım, “19 Mayıs 1919’da zor şartlar ve türlü imkansızlıklar içerisinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferiyle taçlandığını” belirtti. Türk milletinin bu zaferle, birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğu çözdüğünü ifade eden Yıldırım, “30 Ağustos 1922’de yüce milletimiz, hiçbir devletin manda ve himayesini kabul etmeyeceğini, hür yaşama iradesini hiçbir surette terk etmeyeceğini tüm cihana bir kez daha güçlü şekilde ilan etmiştir” dedi. Törende, TBMM tarafından 1924 yılına giden İstiklal Madalyası’nın yanı sıra, Trabzon’a 101 yıl sonra verilen İstiklal Madalyası da sergilendi. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve diğer katılımcıların yanı sıra öğrenciler şiir okudu, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

ORDU’DA ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Ordu’daki kutlamalar ise Altınordu ilçesindeki Ordu Lisesi önünde gerçekleştirildi. Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı 4. Kolordu Komutanlığı İkmal Albay Hakan Oktay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkinliğe katılanların bayramını kutladı. Jandarma Personel Üsteğmen Ahmet Arslantürk, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos Zaferi’yle milletin geleceğinin garanti altına alındığını vurguladı. Ayrıca, Jandarma Astsubay Üstçavuş Gül Akçatemiz, “30 Ağustos” adlı şiiri seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı da tören sırasında okundu. Program, geçit töreni ile tamamlandı.

GİRESUN’DA ANLAMLI TÖREN

Giresun’daki kutlamalar, Hükümet Konağı önünde yapıldı. Buradaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, bu destanla milletin istiklal ve hürriyetinden asla feragat etmeyeceğini dünyaya ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın riyasetinde, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda çağ atladıklarını ve bu ülkeyi koruyup daha ileriye taşımak için herkesin sorumluluğu olduğunu sıkça vurguladı. Azimli olanların en sarp dağları aşacağına dikkat çeken Serdengeçti, programda halk oyunları gösterileri ve öğrencilere ödüller verildi. Katılımcılar arasında CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de yer aldı. Tören geçişi ile etkinlik sona erdi.

RİZE’DE ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Rize’deki kutlamalar, Hükümet Konağı önünde yapıldı. Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yaşar Çaybaşı ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAYBURT’TA ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Bayburt’taki etkinlikler Saray Bahçesi’ndeki törende gerçekleştirildi. Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Vekili Topçu Albay İbrahim Polat, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sonlandı. Ardından Vali Eldivan, makamında tebrikleri kabul etti ve kutlamalar Cumhuriyet Caddesi’nde devam etti. Günün anlamı ile ilgili konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir okudu ve kutlamalar geçit töreniyle tamamlandı.

ARTVİN’DE DÜZENLENEN TÖREN

Artvin’de Milli İrade Meydanı’nda yapılan törende Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Ergün, vatandaşların bayramını kutladı. Piyade Üsteğmen Cemal Yıldızlı, Türk milletinin kahraman ordusuyla kazandığı zaferin önemini vurguladı. Programda halk oyunları gösterileri sunuldu ve yarışmalarda dereceye giren sporcular ile öğrencilere ödüller verildi. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

GÜMÜŞHANE’DEKİ KUTLAMALAR

Gümüşhane’de Valilik önündeki törende Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Personel Albay İzzet Tepekaya, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Kutlamalar, Valilik fuaye alanında yapılan kabul töreni ile son buldu.