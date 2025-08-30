30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ, Şırnak, Mardin ve Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşku içerisinde kutlandı. Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park’ta yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Valilik önünde devam eden etkinlikte, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan, halka selam verdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı da okundu. Törende konuşmalar, şiirler, halk oyunları gösterileri ve bando müziği dinletisi yer aldı. Tören, helikopter ve birliklerin geçişiyle sona erdi. Etkinlikte, dinamik bir katılım sağlandı.

BATMAN’DA DRAMATİK VEŞENLİKLER

Batman Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Turgut Özal Bulvarı’nda düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Garnizon Komutanı Vekili Albay Mustafa Kemal Aslan, halkı araçla selamladı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okunurken, Havacı Yüzbaşı Uğur Dündar, günün anlamı hakkında bir konuşma yaptı. Öğrenciler şiirler okudu ve program geçit töreniyle sona erdi.

SİİRT’TE ANLAMLI ANLAR YAŞANDI

Siirt’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlik, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ardından makamında tebrikleri kabul etti. Garnizon Komutanlığı Şehitliği de ziyaret edilerek, şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı. Vali Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti. Törende ayrıca çocuklarla ilgilenildi. Etkinlik, halk oyunları ve tekvando gösterileri ile birliklerin geçişiyle tamamlandı.

ELAZIĞ’DA KÜLTÜREL GÖSTERİLER

Elazığ’daki kutlama etkinliği, Valilik önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başladı. Vali Numan Hatipoğlu, makamında tebrikleri kabul etti. Eski öğretmenevi önündeki programda, Vali Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, askeri araçla halka selam verdi. Mehter takımı, halk oyunları ekibi, jandarma komando timleri ve narkotik köpek timinin gösterileri yer aldı. Tören, birliklerin geçişiyle sona erdi.

ŞIRNAK’TA COŞKUYLA KUTLANDI

Şırnak Valiliği bahçesindeki kutlamalarda, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Vali Birol Ekici, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenlerde, Vali Ekici, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, halkı selamladı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı ve Personel Binbaşı Tunay Güner’in günün anlamına dair konuşması yer aldı. Öğrencilerin şiirleri ve birliklerin geçişiyle etkinlik sona erdi.

MARDİN’DE ÖZEL GÖSTERİLER

Mardin Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Tuncay Akkoyun, makamında tebrikleri kabul etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda devam eden etkinlikte, Vali Akkoyun, halkı selamladı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu, konuşmalar yapıldı ve bağımsız halk oyunları gösterileri sergilendi. Birliklerin geçişiyle etkinlik sona erdi.

BİNGÖL’DE YÜKSEK KATILIM

Bingöl Valiliği önündeki tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşma, 49. Tugay Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen İbrahim Bulur tarafından yapıldı. Kutlamalara, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Gürcan ve yerel yöneticiler katılım gösterdi. Bu coşkulu etkinlikler, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.