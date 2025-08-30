30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Yapıldı

MANİSA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, Manisa’nın çeşitli ilçelerinde yapılan törenlerle kutlandı. Turgutlu’da düzenlenen ilk etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirildi. Burada Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, günün önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından etkinlik, Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sahnelediği gösteri ve öğrencilerin oratoryosu ile sona erdi. Tören alanındaki etkinliklerin ardından Kaymakam Selami Kapankaya, kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti ve Turgutlu Şehitliği’ne giderek şehit kabirlerini ziyaret etti, dua etti ve çiçek bıraktı.

DEMİRCİ’DE KUTLAMALAR

Demirci ilçesinde düzenlenen tören, Kaymakam Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz ve Belediye Başkanı Erkan Kara’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İlçe protokolü daha sonra Demirci Eski Kabristanı’ndaki Milli Mücadele kahramanlarının kabirlerini ziyaret etti. Kaymakam Fatih Bayram ve Başkan Erkan Kara, kabirlerin üzerine karanfil bıraktı ve dua etti.

SALİHLİ VE KULA’DA TÖRENLER

Salihli’deki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Programa, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından, Kaymakam Güldoğan, Belediye Başkanı Nurlu ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Yarbay Nuri Duman, tebrikleri kabul etti. Kula ilcesinde, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’ndaki törende Kula Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı anıta çelenk sundu. Öğrenciler de günün anlamını anlatan şiirler okudu.

SELENDİ’DE ANMA PROGRAMI

Selendi’deki törende, Kaymakam Vekili Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Murat Daban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve akabinde Kaymakam Talha Altuntaş ile Belediye Başkanı Daban tebrikleri kabul etti. Ayrıca, Milli Mücadele kahramanlarından İhsanoğlu Mehmet Efe’nin mezarı ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu.