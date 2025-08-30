30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRELERİ

Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla anlamlı törenler düzenlendi. Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla alana katılanları selamladı. Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisi ile devam etti ve askerlerin geçişiyle noktalandı.

SİVAS’TA ANLAMLI ÜRÜNLER

Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Şimşek, şeref defterini imzalayıp, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Şimşek, Alptekin ve Uzun, tören aracından halkın bayramını kutladı. Halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından, tören geçişi ile etkinlik sona erdi. Törene, AK Parti ve MHP Sivas milletvekilleri ile il protokolü katıldı.

NİĞDE’DE DOLU DOLU BİR ETKİNLİK

Niğde’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Çelik, Yetiş ve Özdemir katılımcıların Zafer Bayramı’nı kutladı. İl Jandarma Komutanlığı’ndan Jandarma Astsubay Selçuk Yenipınar, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Çelik, daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti. Törene, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KIRIKKALE’DE HAZIRLANAN ETKİNLİKLER

Kırıkkale’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden etkinlikte, Makas, Durmuş ve Önal, askeri araçla katılımcıları selamladı. Üsteğmen Metahan İlmek, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Şiir dinletisi ve askerlerin geçişinin ardından, tören sona erdi.

KIRŞEHİR’DE MARKA ETKİNLİK

Kırşehir’de Cacabey Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kırşehir Valiliği’nde tebrikler kabul edildi. Valilik önündeki törende, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Fatih Gürses ve Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya, halkın bayramını kutladı. Üsteğmen Mehmet Köse günün anlamı hakkında bir konuşma yaptı. Mehter takımı ve halk oyunu ekipleri gösteri sundu. Program, tören geçişiyle tamamlandı.

YOZGAT’TA KATILIM YÜKSEK

Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Özkan, Şimşek ve Arslan, katılımcıların bayramını kutladı. Jandarma Üsteğmen Muhammet Sefa Köksal, günün anlamı ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Komandoların gösterisi ve halk oyunlarının ardından program, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi.

NEVŞEHİR’DE ÇEŞİTLİ FAALİYETLER

Nevşehir’deki etkinlik, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Nevşehir Valisi Ali Fidan tebrikleri kabul etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında süren programda, Vali Fidan, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik ve Belediye Başkanı Rasim Arı, halkın bayramını kutladı. Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, yerel halk oyunu ekibi gösteriler sundu. Ayrıca, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde köpeklerin gösterisi ve temsili rehine kurtarma operasyonu da yapıldı. Program, geçit töreninin ardından sona erdi.