30 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 kilometreyi bulan Salarha Tüneli’nin 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya ineceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 308 milyon lira yatırım bedeli olan proje ile Merkez Çarşı Mahallesi’nde dolgu alanlarında kentsel dönüşüm başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında açılışı yapılacak tünelin hayırlı olmasını diledi.

Doğu Karadeniz’in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle üniversitenin artan cazibesinin bölgedeki trafiği yoğunlaştırdığını belirten Erdoğan, Ovit tünelinin ardından dün hizmete açılan İyidere-İkizdere yolu ile Hurmalık tünellerinin bölgenin hem Kafkasya’ya hem güneye olan trafiğini daha da artıracağını söyledi. İyidere lojistik limanı ve deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin havalimanının açılmasıyla bölgedeki insan ve yük trafiğinin çok daha fazlalaşacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salarha tüneliyle işte bu trafiğin önemli bir bölümünü şehir içinden çıkarıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize’nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Artık hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat edebilecek, transit yolcularımız da vakit ve yakıt kaybetmeden hedeflerine ilerleyebilecektir.”

Erdoğan, tünelin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Bugün Rize için büyük öneme sahip bir başka projenin de temel atma törenini yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’yle bu bölgede 1950’li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanların baştan sona yenileneceğini bildirdi.

Ticari alan olarak kullanılan bu bölgenin aradan geçen 70 yılın ardından artık hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini belirten Erdoğan, “Projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rize’mize yakışır yepyeni işyerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Projemiz tamamlandığında, bölge eskiden olduğu gibi Rize’mizin gözde ticaret alanı olmayı sürdürecektir.” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projesinin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.