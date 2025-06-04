30 Maddelik İnfaz Düzenlemesi Meclis’te

YARGI PAKETİ MECLİS’E SUNULDU

10. Yargı Paketi içindeki infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuş durumda. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda tamamlanan görüşmeler sonrasında Meclis Genel Kurulu’na geldi. Düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması için iktidar ve muhalefet arasında bir uzlaşma sağlandı. Muhalefetin çıkartılmasını talep ettiği bazı maddeler tekliften çıkarılacak. 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25. maddeler tekliften kaldırılıyor.

ÇIKARILAN MADDELER VE DÜZENLEME DETAYLARI

Çıkarılan maddeler arasında, meskun mahallerde ateş etmenin cezasının 5 yıla çıkarılması önerisi vardı. Bu suçun, kişilerin toplu halde bulunduğu yerlerde işlenmesi durumunda cezanın 1 kat artırılması öngörülüyordu. Ayrıca, hukuka aykırı davranışları ile kara ulaşım aracının hareketini engelleyen veya başka bir yere götüren şahıslar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öneriliyordu; bu madde de kaldırılıyor. Eğitim Evi düzenlemesi, çocuk cezaevlerinin yerine geriye çekiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili olarak, yayın durdurma yetkisi de çıkarılan maddeler arasında yer alıyor.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMELERİ

Toplamda 27 bin mahkuma tahliye imkanı sunan düzenlemelerin bu gece saatlerinde geçmesi bekleniyor. Kanun teklifinde ön plana çıkan bazı düzenlemeler ise şöyle: Hükümlülerin, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezasının onda birini cezaevinde geçirmesi gerekiyor. 2 yılın altındaki suçlar için en az 5 gün cezaevinde kalınması esas alınıyor. Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemesi de bulunuyor ve iyi hal koşuluyla cezanın 3/4’ünü çekmeleri öngörülüyor. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infaz süresi 3 yıl olarak belirleniyor. 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl ve 80 yaş üzerindekiler ise cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek. Hastalık veya engellilik hali nedeniyle yaşamını yalnızca cezaevinde sürdüremeyenler için infaz, Adli Tıp kararıyla konutta yapılacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak; ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası almış darbe suçluları bu durumdan faydalanamayacak.