30 Maddelik İnfaz Paketi Meclis’te

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM’DE

10. Yargı Paketi içinde bulunan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kamuoyunda bilinen “10. Yargı Paketi” olarak adlandırılan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Genel Kurulu’na geldi. Düzenlemenin bayram öncesinde yasalaşması hususunda iktidar ve muhalefet arasında bir uzlaşma sağlandı. Ayrıca, muhalefetin istemiş olduğu bazı maddelerin tekliften çıkarılması kararlaştırıldı. 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25. maddeler tekliften çıkarılacak.

ÇIKARILAN MADDELER VE İÇERİKLERİ

Çıkarılan maddeler arasında, meskun mahalde ateş etmenin cezasının 5 yıla çıkarılması öngörülmesi yer alıyordu. Bu suçun toplu halde bulunan kişiler üzerinde işlenmesi durumunda cezanın 1 kat artırılması da planlanmıştı. Ayrıca, hukuka aykırı davranışla kara ulaşım aracının hareketini engelleme veya başka bir yere götürme suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyordu, ancak bu madde de tekliften çıkarılıyor. Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesinin de çıkarılması düşünülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumuyla ilgili olarak, yayın durdurma gibi bir yetki verilmesi de çıkarılan maddeler arasında. Toplamda 27 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenlemenin bu gece itibarıyla geçmesi bekleniyor.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Kanun teklifinde dikkati çeken başlıca düzenlemeler ise şu şekilde: Hükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezasının onda birini cezaevinde geçirmesi zorunluluğu bulunuyor. İki yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalma koşulu yer alıyor. Mükerrer suçlar için şartlı salıverme düzenlemesi de teklifin içinde mevcut. İyi hal koşuluyla, mahkumlar cezasının 3/4’ünü çekecek. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için konutta infaz süresi 3 yıl olarak belirlenmiş. 70 yaş üzerindeki kişiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler ise cezasının 6 yılını konutta geçirebilecekler. Hastalık veya engellilik durumu nedeniyle cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremeyenlerin infazı, Adli Tıp kararıyla konutta gerçekleşecek. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak, fakat ağırlaştırılmış müebbet cezası alan darbe suçluları bu haktan faydalanamayacak.